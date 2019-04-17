Общество

Большегрузы Великолукского свинокомплекса наносят вред уникальным памятникам села Велье

Большегрузная техника, двигающаяся через историческое поселение Велье на строительную площадку будущей фермы Великолукского свиноводческого комплекса, с сегодняшнего дня направлена в объезд. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, такое решение принято в среду, 17 апреля, на выездном совещании председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина, председателя комитета по охране объектов культурного наследия Натальи Тихомировой, главы Пушкиногорского района Александра Баранова с заместителем генерального директора по строительству Великолукского мясокомбината Вячеславом Соколовским.

Поводом для встречи стали многочисленные жалобы на постоянное движение строительной техники, которая, по словам местных жителей, оказывает негативное воздействие на состояние уникальных исторических памятников Велья. Один из них - церковь Воздвижения Креста Господня 18 века, расположенная у дороги, по которой ездили большегрузы. В последнее время на здании появились трещины, и обрушилась часть каменной ограды.

Кроме того, Борис Елкин обратил внимание на имеющие место нарушения запрета движения большегрузного транспорта по этой дороге в весенний период. Вячеслав Соколовский отметил, что через Велье двигаются в основном водители арендованных машин и проконтролировать их перемещение затруднительно. Но пообещал, что уже с 18 апреля ВСК будет направлять крупногабаритную технику в объезд. В качестве альтернативного пути выбрана дорога через деревню Плотишино.

«В ближайшее время на трещины поставим маячки, чтобы зафиксировать их возможное раскрытие. Памятник архитектуры, без сомнения, нуждается во внимании. Разговор получился конструктивным, инвестор готов нести социальные обязательства», - отметила Наталья Тихомирова.

Вячеслав Соколовский заверил, что предприятие возьмет на себя не только восстановление каменной ограды, но и примет участие в реставрации старинной церкви. «Что сможем - сделаем своими силами. На другие работы будем привлекать реставраторов», - пообещал он. Перечень необходимых восстановительных работ будет определен совместно с комитетом по охране объектов культурного наследия и представителями Русской православной церкви.

Небольшое поселение Велье имеет богатую историю. Первое упоминание в летописи относится к 1368 году, однако, как установили археологи, это место было населенным в 8-10 веках. В разные годы село являлось вотчиной царских вельмож: Ягужинского, Потемкина, Ланского, Куракина. В Велье находится древнее городище с курганами. Церковь Воздвижения Креста Господня построена в 1763 году.