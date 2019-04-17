Общество

Специалисты «Титан-Полимера» подготовили ответы на часто задаваемые вопросы

Ежедневно в адрес руководителей проекта «Титан-Полимер» поступают вопросы, связанные с технологией производства, экологической и промышленной безопасностью объекта, трудоустройством и многим другим. Теперь ответы на наиболее популярные вопросы размещаются в рубрике «Вопрос-Ответ» на сайте ООО «Титан-Полимер».

Команда проекта уже подготовила и опубликовала разъяснения, касающиеся категории и класса опасности производства, очистки сточных вод и промышленной безопасности проектируемого производства.

Так, один из популярных вопросов касается опасений, что при нагревании продукции, изготовленной из ПЭТ, из нее выделятся вредные вещества, например, бисфенол А.

Эксперты пояснили, что тару, изготовленную из ПЭТ-сырья, нагревать не следует, но не потому, что она выделяет вредные вещества, а потому, что уже при температуре выше 650С она меняет свои свойства - проще говоря, может потерять форму. Сам по себе ПЭТ инертен, то есть, не вступает в реакцию с продуктами, хранимыми внутри изделий, в том числе и при нагревании. Из-за инертности и гипоаллергенности стало возможным применение ПЭТ в здравоохранении, в том числе хирургии.

«Что касается бисфенола-А, то он используется в производстве другого полимера -поликарбоната, который внешне похож на ПЭТ. Бисфенол-А не используется для производства ПЭТ и не может содержаться в готовой продукции из него. Это, скорее, «городская легенда» или очередная хемофобия», - рассказали специалисты.

Отметим, что безопасность ПЭТ, как упаковки, многократно подтверждена нормативно-правовыми актами государственного уровня (регламент Таможенного Союза, ГОСТы), а также результатами многочисленных отечественных и зарубежных научных исследований. Эксперты приводят наглядную статистику, демонстрирующую широкое распространение и постоянный рост объемов ПЭТ-упаковки во всем мире.

Безопасность ПЭТ для упаковки любых пищевых продуктов также подтверждена в ведущим специализированном европейском центре - Институте технологий и упаковки Fraunhofer IVV (Германия).

Fraunhofer IVV является основным исследовательским центром по определению безопасности упаковки для пищевых продуктов в странах ЕС и готовит заключения для Регламентов Еврокомиссии и Европейского агентства по безопасности продуктов питания.

Образцы были проанализированы на возможное содержание фталатов, бисфенола, метанола, формальдегида. Все исследования проводились по аттестованным ЕС методикам с высочайшей точностью измерения: до 1 нанограмма на грамм вещества (10-9). Согласно официальному заключению Института Фраунхофера, «ни одно из исследованных веществ не было обнаружено в образцах ПЭТ и ПЭТ-бутылок, исследованные образцы соответствуют всем требованиям безопасности».

Полимер Экологическая безопасность

сырья Экологическая безопасность

изготовления Экологическая безопасность

полимера Индекс экологической безопасности материала ПЭВП 0,78 4,09 0,98 5,85 ПП 0,56 3,33 1,36 5,25 ПК 3,56 6,34 0,63 10,53 ПВХ 2,85 9,44 8,33 20,62 ПЭТ 0,55 2,41 0,80 3,76

«ПЭТ (ПЭТ) самый экологичный полимер как по сырью, так и по производству и применению по сравнению с другими полимерами», - пришли к заключению эксперты.

Добавим, что задать свой вопрос по проекту строительства завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул в Псковской области можно в информационном центре «Титан-Полимер» (Псков, ул. Ленина, 17), предварительно записавшись по телефону (8112) 33-30-99.

Также свой вопрос можно оставить на сайте «Титан-Полимера», заполнив простую форму.