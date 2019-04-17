Общество

В преддверии Всероссийского дня местного самоуправления в Пскове состоялось торжественное мероприятие

В преддверии Всероссийского дня местного самоуправления, которое отмечается 21 апреля, в Пскове состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднику. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, в зале Городского культурного центра собрались работники органов местного самоуправления, ветераны муниципальной службы, главы районов и поселений, муниципальные депутаты, членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». В качестве почётных гостей в торжественном мероприятии приняли участие губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов.

Первым муниципальных служащих поздравил глава региона. «Муниципальная власть - первая инстанция, куда люди обращаются со своими проблемами и со своими вопросами. Именно от вас зависит уровень доверия граждан ко всем ветвям власти», - сказал Михаил Ведерников, отметив, что, несмотря на праздничный формат общения, в своём выступлении он обозначит приоритетные темы работы на ближайшее будущее.

Губернатор отметил, что в регионе проводятся мероприятия по усилению взаимодействия муниципальной власти и администрации области, в том числе и в реализации национальных проектов. Также он рассказал о планах по передаче свободных земель в безвозмездное пользование жителям региона – законопроект «псковский гектар» в настоящее время уже разрабатывается.

Михаил Ведерников озвучил и основные проблемы местного самоуправления: дефицит квалифицированных кадров на местах и существующая зарплатная политика. «Уровень зарплат, особенно в поселениях, никак не соответствует уровню возлагаемой ответственности на сотрудников органов местного самоуправления. Быстрых перемен обещать не могу, тем не менее, проблема назрела, и мы ею занимаемся – это один из наших основных приоритетов», - сказал губернатор.

От имени депутатов областного Собрания с профессиональным праздником работников органов местного самоуправления поздравил спикер регионального парламента Александр Котов. «Не случайно этот праздник стал государственным в нашей стране. Поскольку местное самоуправление – это фундамент, от которого зависит устойчивость всей вертикали власти, - сказал парламентарий. - От того, насколько эффективно выстроен диалог между муниципальной властью и людьми, которые проживают на этой территории, зависит успех во всех сферах нашей жизни».

Председатель областного Собрания отметил, несмотря на существующее разграничение полномочий по уровням власти, очень многие вопросы приходится решать именно на местах, и подчеркнул важность взаимодействия органов местного самоуправления с региональной властью. «Псковское областное Собрание конструктивно, я бы даже сказал, по-партнерски сотрудничает с органами местного самоуправления - это помогает нам в нашей законотворческой деятельности и напрямую влияет на качество законов, которые мы принимаем», - сказал Александр Котов.

В продолжение темы приоритетов развития местного самоуправления, обозначенных губернатором, спикер регионального парламента подчеркнул, что местное самоуправление нуждается в поддержке, в том числе и финансовой: «Будем думать о том, как увеличить объёмы финансовой помощи, несмотря на то, что область испытывает недостаток финансовых средств для решения тех вопросов, которые стоят перед регионом».

В завершение Александр Котов поблагодарил ветеранов и сотрудников муниципальной службы за достойный труд и пожелал им успехов и благополучия.

От Ассоциации Совета муниципальных образований области к коллегам обратилась глава Красногородского района Валентина Понизовская: «Наверное, нет более почётной профессии, чем служить людям – людям, среди которых живём, и которые доверяют тебе свою судьбу. На муниципальных служащих возложена большая ответственность перед обществом. От наших профессиональных, личностных, моральных качеств и грамотных решений во многом зависит эффективность развития местного самоуправления». Председатель Ассоциации Совета муниципальных образований выразила признательность муниципальным служащим за плодотворную и эффективную деятельность, и заверила, что сотрудники МСУ будут «работать так, чтобы доверие к муниципальной власти со стороны граждан только росло».

Слова поздравления коллегам прозвучали и от ветеранов – от их лица на торжественном мероприятии выступил экс-мэр Пскова Александр Прокофьев.

Завершилось торжественное мероприятие концертной программой.