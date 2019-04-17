Общество

Дмитрий Шахов: «Себежское дело» вызывает удивление и недоумение

Грубейшим нарушением прав человека считает псковский омбудсмен Дмитрий Шахов откладывание строительства дороги к себежской деревне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 апреля, он сообщил на пресс-конференции, посвященной вопросам деятельности уполномоченного.

По его словам, на протяжении 5 лет в Себежском районе идет «вялотекущая» деятельность, связанная с исполнением решения федерального суда, который поддержал требования граждан о постройке дороги до сельского населенного пункта. «Власти Себежского района не предпринимают никаких действий для постройки дороги», - подчеркнул Дмитрий Шахов, добавив, что главу Себежского района уже неоднократно штрафовали за неисполнение решения суда.

Псковский уполномоченный по правам человека отметил, что данная ситуация вызывает у него удивление и недоумение.

«Деятельность местной власти по неисполнению решения суда в течение длительного времени является грубейшим нарушением прав», - заявил псковский омбудсмен.

Если данная ситуация не решится в течение ближайшего времени, уполномоченным по правам человека Псковской области может быть поддержан вопрос об уголовном преследовании ответственных.