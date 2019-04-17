Общество

Умерла актриса из «Папиных дочек»

В возрасте 55 лет скончалась российская актриса Ирина Цывина, вдова Евгения Евстигнеева, передает ТАСС. Подруга артистки Ксения Хаирова сообщила агентству, что тело Цывиной привезли в морг в ночь на четверг, 18 апреля. Причина смерти пока не названа, последний пост на странице покойной в фейсбуке датирован 14 апреля.

Ирина Цывина родилась в 1963 году в Минске, окончила школу-студию МХАТ, работала в театре имени Моссовета, МХТ имени Чехова и «Сатириконе». Сниматься в кино она начала в конце 1980-х, в нулевых и 2010-х ее можно было увидеть во многих российских сериалах, в том числе в «Папиных дочках», «Кадетстве», «Петровке, 38», «Марше Турецкого» и «Полицейском с Рублевки». Кроме того, заслуженная артистка России известна как третья жена выдающегося актера Евгения Евстигнеева, с которым они вместе прожили шесть лет.