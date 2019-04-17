Общество

Фонд «Земляки» оказал помощь 23-летней женщине, состоящей в очереди на трансплантацию печени

Фонд «Земляки» оказал помощь 23-летней жительнице Красногородского района, состоящей в очереди на трансплантацию печени. Девушка с 2018 года состоит в федеральной очереди на трансплантацию печени в ФГБУ РНЦРХТ имени А. М. Гранова, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Чтобы дожить до операции, ей необходимо принимать дорогостоящие лекарства.



Эти лекарственные препараты семья должна приобретать за собственные средства, которых у них попросту не имеется.

«Одна таблетка немозола стоит 200 рублей, на месяц дочери надо 56 таблеток. Пенсия у дочери 8900 рублей. Я сама пенсионер, муж инвалид», - написала в письме фонду «Земляки» мать девушки, которой требуется помощь.

Руководитель Красногородского представительства фонда «Земляки» Светлана Санчук оперативно отреагировала на обращение. В короткие сроки был собран весь совет районного отделения фонда, так как все решения по каждому обращению принимаются коллегиально.



Сотрудники красногородского отделения пришли к единогласному мнению – выделить средства на покупку дорогостоящих лекарств на несколько месяцев наперед.



Напомним, что фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года по инициативе депутата Государственной Думы Александра Козловского, куда каждый месяц парламентарий перечисляет свою думскую зарплату.



Представительства работают в каждом районе Псковской области, все сотрудники трудятся на общественных началах.



Обратиться с фонд можно несколькими способами: либо через представителя в районе, все координаты указаны на сайте фонда. Также можно оставить обращение на самом сайте в разделе – «Нужна помощь» или же в социальной сети ВКонтакте.