Общество

Свыше 660 человек примет участие в хип-хоп фестивале «Без_предел»

17 апреля завершился прием заявок на хип-хоп фестиваль «Без_предел», который пройдет в Пскове 19-20 апреля. Всего зарегистрировано 221 заявка от сольных танцоров и коллективов. Свыше 660 танцоров из Пскова, Великих Лук, Острова, Печор, Порхова, Новоржева, Раменского, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Харькова, Екатеринбурга, Смоленска и Ижевска попробуют свои силы на фестивале, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Сегодня в группе Вконтакте фестиваля в режиме онлайн-трансляции пройдет жеребьевка – организаторы определят порядок выхода коллективов на сцену на отборочном туре.

Напомним, 20 апреля в СРП «Простория» состоится финал фестиваля «Без_предел», организатором которого выступает Псковский городской молодежный центр, школа танцев Dance Family и Хип-Хоп центр «Хоть отбавляй». Одним из призов фестиваля станет поездка на «YALTA SUMMER JAM», который является одним из крупнейших Международных Хип-Хоп Фестивалей и в этом году «Без_предел» станет официальным отборочным этап на участие в фестивале.