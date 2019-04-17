Общество

Адвокаты не обеспечивают максимально возможную защиту прав граждан - Дмитрий Шахов

В Псковской области возросло количество жалоб на качество оказания адвокатской помощи гражданам.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 апреля, сообщил уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции, посвященной вопросам деятельности уполномоченного.

Дмитрий Шахов отметил, что по мнению граждан адвокаты не обеспечивают максимально возможную защиту их прав.

Он подчеркнул, что с такими жалобами граждане стали все чаще обращаться к уполномоченному.

По словам псковского омбудсмена, оказание юридической помощи гражданам проходит на невысоком, неквалифицированном уровне.