Общество

Определена схема размещения площадок Пасхального фестиваля в Псковском Кремле

Организаторы традиционного Пасхального фестиваля подготовили схему размещения площадок. Праздник пройдет на территории Псковского Кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Напомним, 28 апреля, в День Святой Пасхи, Псковский городской молодежный центр совместно с Корпорацией отдыха и развлечений и Благотворительным марафоном «Добрый Псков» проведет традиционный Пасхальный фестиваль.

Кроме того, в рамках фестиваля молодежный центр приглашает псковичей присоединиться к традиционному Пасхальному перезвону. Записаться на участие можно по ссылке https://vk.com/topic-180320462_39692194. Количество мест ограничено вместимостью колоколен храмов.