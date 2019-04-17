Общество

Вячеслав Володин: Нельзя лишать граждан квартиры из-за просроченного микрокредита

Государственная Дума единогласно, 384 голосами «за», приняла в первом чтении законопроект, направленный на предотвращение неправомерных действий в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности. Документ разработан в рамках реализации Послания президента России Федеральному Собранию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Госдумы, в частности, законопроект предусматривает запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физлицами под залог жилья, чтобы предотвратить мошенничество в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.

Комментируя законопроект, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что его принятие «позволит пресечь охватившую российские регионы волну жилищного рейдерства».

«Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита», - отметил Вячеслав Володин.

Кроме того, микрофинансовые организации смогут идентифицировать клиентов с помощью государственных информационных систем. «Это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных», - уточнил председатель Государственной Думы.

Для пресечения доступа недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями законопроект ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев таких компаний по аналогии с требованиями к микрофинансовым компаниям.

Минимальный размер собственных средств микрокредитной организации увеличивается с 10 тыс. до пяти млн рублей. Для защиты инвесторов-физлиц минимальная сумма займа, которую микрофинансовая компания вправе получить, увеличивается в два раза - до трех млн рублей.

Законопроект внесен председателями Государственной Думы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, и группой депутатов ГД и членов СФ.