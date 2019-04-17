В Пскове с 1 мая вступит в силу новое положение о плате за детские сады

В Пскове утверждено положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков, оно вступает в силу с 1 мая текущего года.
Прежнее аналогичное постановление от 23 августа 2013 года признается утратившим силу.
В новом положении прописано, что размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждении составляет:
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