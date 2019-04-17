Общество

В Пскове с 1 мая вступит в силу новое положение о плате за детские сады

В Пскове утверждено положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков, оно вступает в силу с 1 мая текущего года.

Прежнее аналогичное постановление от 23 августа 2013 года признается утратившим силу.

В новом положении прописано, что размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждении составляет:

в группах кратковременного пребывания: 58 рублей 35 копеек в день;

в группах 10- и 12-часового пребывания: 91 рубль 75 копеек в день;

в группах круглосуточного пребывания: 97 рублей 35 копеек в день.

Полностью с текстом документа можно ознакомиться ЗДЕСЬ.