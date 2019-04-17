Общество

Торжественный митинг прошел у монумента русским воинам и великому князю Александру Невскому на Соколихе

18 апреля отмечается День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в торжественном митинге, который прошел у монумента русским воинам и великому князю Александру Невскому, приняли участие представители псковской Росгвардии, руководители области, города и Псковского района, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил, военнослужащие, представители общественных и молодежных организаций, учащиеся, студенты и жители Пскова.

В продолжение мероприятия, к монументу была возложена Гирлянда воинской Славы.

По окончании церемониала бойцы ОМОНа и воины Псковского гарнизона вместе с юнармейцами прошли торжественным маршем, а в честь подвига дружины Александра Невского произведен оружейный салют.