Общество

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. рублей

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства. Это произошло из-за сбоя во время замены программного обеспечения, сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании «Связной - Евросеть».

«Все, кто успел сделать заказы, получат товар по той же цене, которая была на момент заказа. Покупатели, заказавшие телефоны, снятые с производства, получат современные смартфоны по цене, которая была на момент заказа», - заверили в пресс-службе.



Как отмечает «РИА Новости», из-за сбоя снизились цены в том числе и на смартфоны Apple. Так, iPhone 8 с памятью 64 Гбайт можно было заказать за 5,99 тыс. руб., а iPhone 7 с 32 Гбайт памяти - за 4,99 тыс. руб. Сейчас на сайте «Связного» эти модели стоят 44,99 тыс. и 34,49 тыс. руб. соответственно.



За время сбоя было оформлено и оплачено 854 заказа, сообщили агентству в пресс-службе «Связного». Сколько из этих товаров были куплены по сниженной из-за сбоя цене, не уточняется.



В январе глава Apple Тим Кук объявил о решении снизить цены на некоторые модели iPhone из-за ослабления национальных валют по отношению к доллару. По словам Кука, рост цен на iPhone в определенных странах был, «очевидно, более значительным». Глава Apple не уточнил, какие государства имеет в виду, но представители компании отмечали, что в их число входят Россия, Турция и Бразилия.