Общество

Михаил Ведерников: Ледовое побоище - легендарное событие, которое на века определило славу русского оружия

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей с нем победы дружины Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

«Этот подвиг - одна из важнейших дат нашей истории, легендарное событие, которое на века определило славу русского оружия. А место, где проходила битва, - поистине святое для всей России и, в особенности, для Псковской области.

Память о героической славе предков служит укреплению мощи нашего государства, дает импульс новым патриотическим поступкам. В 2021 году вместе мы будем принимать участие в праздновании 800-летия со дня его рождения. К этому времени будут подготовлены тематические фестивали, отреставрированы Казармы Омского полка, восстановлена икона Александра Невского XVII века, а также переизданы листы из Лицевого летописного свода.

В трудные годы суровых испытаний не раз звучали пророческие слова князя: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская земля!».

Мы преклоняем головы перед мужеством, отвагой святого князя Александра Невского и его дружины, и всегда будем беречь их наследие.

В этот праздничный день от всей души желаю вам мирного неба над головой, благополучия, успехов и всего самого доброго!» - пишет Михаил Ведерников в поздравлении.