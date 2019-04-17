Общество

Трудовая инспекция привлекла к ответственности «Красногородский психоневрологический интернат»

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ГБУСО «Красногородский психоневрологический интернат», сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В результате внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства установлено: работодателем допущены к исполнению трудовых обязанностей работники без вводного инструктажа по охране труда, без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока. Наложен штраф.

Также инспекция привлекла к административной ответственности СПК «Дружба». В ходе проверки соблюдения трудового законодательства установлено: специальная оценка условий труда не проведена, работники не проинформированы об условиях труда на рабочих местах, о возможном риске повреждения здоровья, о полагающихся в связи с этим гарантиях.