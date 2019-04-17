Общество

Виктор Остренко: На протяжении столетий личность Александра Невского является нравственным ориентиром

Вице-спикеры областного Собрания Виктор Остренко и Анатолий Копосов, а также депутат регионального парламента Виктор Гречин приняли участие в торжественных мероприятиях на горе Соколиха, приуроченных к празднованию Дня воинской славы — Дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

К монументу великому полководцу и русским воинам пришли ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие Псковского гарнизона, представители органов государственной власти и местного самоуправления, члены общественных и молодежных организаций, духовенство, студенты, школьники, жители Пскова и Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, открыл торжественный митинг вице-спикер Виктор Остренко: «В 1995 году был принят федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России. Он начинается со слов: «история России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия российского государства». Парламентарий напомнил, что данный закон устанавливает Дни славы русского оружия и воинской славы России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России. «Ледовое побоище – безусловно, одно из выдающихся сражений в истории нашего государства», - подчеркнул вице-спикер. Виктор Остренко отметил, что сегодня отмечается особый день и для российского государства, и для русской православной церкви: «Мы чтим память великого Благоверного князя Александра Невского – талантливого полководца и мудрого правителя, сумевшего во времена тяжелых испытаний защитить Отечество от иноземных захватчиков. На протяжении многих столетий его личность является нравственным ориентиром, а его жизнь – примером силы духа, любви к ближнему и Отчизне».

От лица исполнительной власти к участникам праздничного мероприятия обратился председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. «Сегодня очень торжественный день не только для псковской земли, но и для всей страны. Этот день связан с возрождением русского духа», - отметил он и подчеркнул, что день Воинской славы, являющийся неотъемлемой частью нашей истории, должен стать и неотъемлемой частью образовательных программ и постоянного военно-патриотического воспитания.

На торжественном митинге также выступили глава Псковского района Наталья Федорова, Почетный гражданин Псковского района Владимир Воробьев, командир 234 десантно-штурмового полка гвардии-полковник Виктор Бабиков, настоятель храма святого Александра Невского протоиерей Олег Тэор, председатель Объединенного Совета обучающихся ПсковГУ Магнус Лонг.

Праздничные мероприятия продолжились церемониалом возложения к монументу Александру Невскому гирлянды славы и цветов. Прозвучал воинский салют. Торжественным маршем в честь Дня воинской славы прошли бойцы 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, разведчики 2-й бригады, военнослужащие 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, подразделение Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, псковский отряд особого назначения Управления Росгвардии России, подразделение курсантов Псковского филиала академии ФСИН России, учащиеся псковского кадетского корпуса, воспитанники центра «Патриот», участники военно-патриотического движения «Юнармия» города Пскова, Псковского и Себежского районов.