Общество

Псковский УФСИН и председатель общественно-наблюдательной комиссии приняли участие в «Прямом разговоре»

Сегодня Федеральной службой исполнения наказаний совместно с Общественной палатой Российской Федерации, в масштабах всей страны, было проведено мероприятие, получившее название «Прямой разговор». Представители ОНК могли напрямую задать вопросы руководству пенитенциарного ведомства и начальникам территориальных органов УИС, поделиться проблемами и рассказать о своем опыте взаимодействия общественно-наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации с территориальными органами ФСИН России.

В мероприятии приняли участие - первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый, члены комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Валерий Васильев и Дмитрий Носов, а также руководители структурных подразделений ФСИН России, в режиме видеоконференцсвязи – начальники территориальных органов УИС и представители Общественных наблюдательных комиссий.

Так, участие в «прямом разговоре» от Псковского ведомства приняли: врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, помощник начальника управления по правам человека в уголовно-исполнительной системе Максим Галактионов, председатель ОНК региона Николай Червяков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, изменения в системе исполнения наказаний происходят, в том числе, и благодаря общественному контролю. Улучшаются условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, решаются вопросы по совершенствованию оказания медицинской помощи в местах лишения свободы, трудоустройству осужденных. Члены ОНК поднимают наиболее острые проблемы и оказывают содействие в их решении.

В региональном УФСИН налажено конструктивное взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией Псковской области. Представители общественности регулярно посещают исправительные учреждения и следственные изоляторы региона, проводят беседы, оказывают консультационную и юридическую помощь гражданам, участвуют в заседаниях дисциплинарных комиссий, а также в различных социально-профилактических и мероприятиях.