Общество

Псковский вице-губернатор приняла участие в открытии посольства Эстонии в Москве

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в четверг, 18 апреля, приняла участие в открытии посольства Эстонии в Российской Федерации в Москве. Торжественную церемонию возглавила Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая находится в столице с официальным визитом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Посольство открылось после ремонта в историческом здании в центре Москвы. Участниками события стали представители власти, бизнеса и научного сообщества обоих государств. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Нинель Салагаева вручила президенту Эстонии приветственный адрес.

В рамках мероприятия состоялись также переговоры с крупным эстонским бизнесменом Игорем Берманом, в ходе которых были подтверждены планы на резидентство в особой экономической зоне «Моглино».

Рабочий визит Керсти Кальюлайд - первый за последние восемь лет визит главы эстонского государства в Россию. После торжественной церемонии в посольстве глава Эстонии встретилась с президентом России Владимиром Путиным. В ходе визита Керсти Кальюлайд заявила, что открытие исторического здания посольства в российской столице, возможно, придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Напомним, Псковская область граничит с Эстонией. В регионе работает Псковская канцелярия генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге, а между областью и Эстонией действуют Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014 - 2020 годов.