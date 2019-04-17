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Народный самодеятельный коллектив «Театр танца «Русские узоры»» Дома офицеров примет участие в XVIII молодежных Дельфийских играх

Народный самодеятельный коллектив «Театр танца «Русские узоры»» Дома офицеров примет участие в восемнадцатых молодежных Дельфийских играх, которые пройдут 19 по 24 апреля в городе Ростов-на Дону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров.

Участие коллектива в конкурсе на Всероссийском уровне стало возможным благодаря помощи заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрия Сорокина.

Молодежные Дельфийские игры проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи, укрепления единого культурного пространства страны, сохранения и развития культурного потенциала субъектов Российской Федерации, создания условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала детей и молодежи, гармоничного становления личности, развития событийного туризма и волонтерского движения.

В 2019 году Молодежные дельфийские игры состоятся уже в восемнадцатый раз и пройдут с 19 по 24 апреля. Каждый год место проведения соревнований меняется, на этот раз им стал Ростов-на-Дону. Именно сюда на пять дней состязаний приедут ребята в возрасте от 10 до 25 лет из всех регионов России. Они поборются за награды в почти 30 видах искусства (предусмотрены туры для нескольких возрастных групп).



В жюри традиционно входят заслуженные представители культуры и науки нашей страны, общественные деятели - в общей сложности до 150 человек.



Победителям соревнований вручат медали (совсем как на «настоящей» Олимпиаде), дипломы и, кстати, довольно крупные денежные премии. В 2019 году обладатель золотой медали, выступающий в индивидуальном зачете, получит 50-60 тысяч рублей (в зависимости от возрастной группы, младшим дают меньше). А, например, хореографический коллектив может побороться и за полмиллиона. Лауреаты также принимают участие в итоговом гала-концерте на церемонии закрытия Игр, в этом году она пройдет 23 апреля.