Общество

Новые ФАПы и медкомплексы поступят в Псковскую область в этом году

11 модульных и 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) поступят в этом году в Псковскую область. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, модульные и мобильные ФАПы будут оснащены необходимым медицинским оборудованием. Модульные пункты планируется установить в удаленных населенных пунктах Красногородского, Опочецкого, Плюсского, Порховского, Себежского и Струго-Красненского районов. Мобильные ФАПы будут закреплены за всеми межрайонными больницами, кроме Невельской. В этом учреждении здравоохранения уже работают 2 мобильных фельдшерских пункта, и потребности в дополнительных нет.

Кроме того, в регион в этом году поступит 3 передвижных медицинских комплекса «Лучевая диагностика», оснащенных флюорографом и маммографом. Они будут направлены в Островскую, Новосокольническую и Псковскую межрайонные больницы.

Новые ФАПы и передвижные комплексы будут приобретены в рамках национального проекта «Здравоохранение» по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В общей сложности на эти цели из федерального бюджета будет направлено более 210 млн рублей.

«Увеличение числа ФАПов позволит повысить качество и доступность медико-санитарной помощи на всей территории региона, особенно в удаленных населенных пунктах. Для нашей области, с ее особенностью расселения, данная работа особенно актуальна. Мы приближаем первичную медицинскую помощь к населению, тем самым повышая качество жизни на селе», — заметила Марина Гаращенко и добавила, что подобная работа велась и в прошлом году. Так, в 2018 году в регион поступили и приступили к работе 16 модульных ФАПов, 2 мобильных ФАПа и 5 флюмаммов.