Общество

Открытый Университет узнал, чем живет Псковская область

Просветительский онлайн-проект Открытый Университет выпускает новый курс «Карта России» – интерактивную карту культурной и общественной жизни российских регионов. Команда ОУ отправилась в экспедицию по стране, чтобы узнать о деятельности россиян за пределами столиц – от городов-«миллионников» до поселков и окраин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей авторы проекта, форматы ОУ стали разнообразнее: к традиционным лекциям добавились документальные короткометражные фильмы, снятые по канонам фестивального кино. Режиссером выступила Ксения Елян, получившая гран-при пятого международного кинофестиваля «ДОКер» за фильм «Хозяин оленей».

Важный элемент нового курса — эдьютеймент. В онлайн-игре «Регионы» слушатели попробуют себя в роли чиновников, определяющих судьбу подконтрольного им участка страны. Задача максимум – выжить, завоевать любовь населения и привести регион к процветанию. Игра основана на исторических событиях.

Центральная тема «Карты России» – гражданское общество. В фокусе – личные инициативы, способные преображать среду: центр реабилитации для наркозависимых в Пскове, уроки компьютерной грамотности на карельском в деревне под Петрозаводском, программа по спасению портовых складов XIX века от сноса, организованная в Нижнем Новгороде.

«Сейчас аудитория Открытого Университета, в основном – жители крупных городов. Одна из наших задач – привлечь более молодую аудиторию и расширить географию как в России, так и за ее пределами. Но также нам было важно дать площадку тем, кто видит ситуацию изнутри: поговорить об индивидуальной проблематике регионов и показать, что есть люди, которые хотят перемен и делают что-то в этом направлении», - рассказала руководитель проекта Татьяна Фокина.

Курс разделен на восемь блоков, представляющих восемь крупных российских регионов. Зонирование зачастую не соответствуют административному делению РФ – регионы в «Карте России» сформированы по принципу культурно-исторической общности городов и областей.

Каждый блок состоит из нескольких коротких документальных фильмов, представляющих регион и отдельные области, видеолекций местных и столичных экспертов (историков, краеведов, социологов, культурологов), интервью с людьми, формирующими облик своего города: социальными предпринимателями, музыкантами, художниками, представителями благотворительных организаций, активистами. Видеоматериалы сопровождаются большим объемом дополнительных материалов: инфографикой, подборками книг, эссе и статей региональных авторов, фотоисториями от местных фотохудожников.

«Мы понимаем, что замахнулись на серьезное исследование, и широкими мазками тут не отделаешься. Поэтому рассчитываем, что дело не ограничится одним сезоном, и карта будет постепенно оживать, становится полнее и подробнее. Нашей главной задачей на сегодня было, с одной стороны, выдержать экспертную планку, заданную предыдущими курсами, а с другой – собрать честный и живой материал. В результате мы столкнулись с огромным количеством интересных, активных людей и организаций», - отмечает продюсер курса Анна Алешковская.

Экспертами в «Карте России» выступили: искусствовед и руководитель Центра искусствознания Санкт-Петербургского госуниверситета Иван Чечот, лингвист и ректор Европейского университета в Петербурге Николай Вахтин, историк и археолог из Научного центра изучения Арктики в Салехарде Наталья Федорова, историк, руководитель лаборатории по проблемам Скандинавских стран и Финляндии Петрозаводского госуниверситета Илья Соломещ, историк, куратор и экскурсовод Музея Москвы, один из авторов телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов и многие другие.

Открытый Университет – некоммерческий просветительский проект, запустившийся в 2016 году. Профиль ОУ – гражданское просвещение. Открытый Университет собрал больше семисот тысяч слушателей, сейчас на сайте openuni.io доступны восемь курсов об истории, культуре, политике, экономике и государственном устройстве России.

Среди авторов и экспертов прошлых курсов: журналисты Леонид Парфенов и Юрий Сапрыкин, экономисты Сергей Гуриев и Александр Аузан, политологи Екатерина Шульман и Кирилл Рогов, писатели Линор Горалик и Мария Степанова, предприниматели Дмитрий Зимин и Евгений Чичваркин, финансисты Андрей Мовчан и Олег Вьюгин, культурологи Александр Эткинд и Борис Гройс еще 90 специалистов в различных областях социальных и гуманитарных наук.