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Общество

В России представят рейтинг регионов по качеству детства

18.04.2019 21:54|ПсковКомментариев: 0

Аппарат уполномоченного по правам ребенка готовит ко Дню защиты детей - 1 июня - рейтинг регионов РФ по качеству детства. Как пишет ТАСС, об этом сообщила в четверг журналистам детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Мы пока собираем информацию… - это цифры, в которых говорится не только о рождаемости и заболеваемости, но и которые характеризуют, например, процессы семейной политики или эффективность политики в сфере дополнительного образования. В итоге мы получим общие критерии качества детства в регионах России. Конечно, мы планируем дальше составлять некий рейтинг, потому что дети на территории такой огромной страны должны иметь равные права», - сказала Кузнецова.

По ее словам, уже сейчас аппарат уполномоченного собрал более 100 критериев по каждому субъекту Российской Федерации, теперь идет анализ этой информации.

«Мы попробуем на примере этого года вычленить ряд некоторых показателей. Мы сейчас ведем мониторинг детских домов-интернатов, это тоже ляжет в основу наших критериев. Мы подробно изучаем в том числе нарушение прав детей-сирот. Это будет такой комплексный документ, но самое главное, что будут даны конкретные рекомендации регионам», - сообщила Кузнецова.

V Ялтинский международный экономический форум проходит с 17 по 20 апреля. Его главная тема – «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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