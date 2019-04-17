Общество

Студента года выбрали в Великих Луках

Сегодня, 18 апреля, в Великих Луках прошел традиционный, городской конкурс «Студент года».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за титул лучшего студента 2019 года боролись шесть представителей учебных заведений города Великие Луки: Сергей Вербин (ВЛГАФК), Яна Васюцкая (филиал ПсковГУ в г.Великие Луки), Мария Семенова (Великолукский медицинский колледж), Владислав Сом (Великолукский политехнический колледж), Станислав Попов (ВЛТЖТ им. К.С.Заслонова, структурного подразделение Великолукского филиала ПГУПС), Маргарита Гуляева (ПГУПС).

Перед началом состязаний о каждом участнике конкурса была предоставлена краткая информация: о его хобби и увлечениях, о личных качествах и взглядах на мир. Далее на суд жюри каждый участник конкурса представил краткий рассказ о себе как о будущем специалисте, поделился своими планами и мечтами.

Вторым этапом соревнования стала защита творческого проекта. Темой испытания стал «Молодежный лофт в Великих Луках». По убеждению молодых людей и девушек, строительство такого объекта сможет принести реальную пользу в развитии, воспитании и организации занятости молодежи.

В итоге победителем стала студентка ПсковГУ Яна Васюцкая.