Общество

На открытие сезона органных концертов в Печорах будет организована доставка

На открытии сезона органных концертов в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах будет организована доставка из города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей устроители мероприятия, отъезд из Пскова 20 апреля в 14.45 от магазина «Зенден». Стоимость - 200 рублей в обе стороны. Справки и бронирование по телефону: 89113795734 (Сергей Евгеньевич).

Напомним, что на концерте – открытии сезона выступит Илона Биргеле (орган, Рига). В программе: Дж.Фрескобальди, К.Ф.Э.Бах, И.С.Бах, Р.Ермакс, П.Васкс, А.Калейс.

Начало концерта в 16.00.

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Отметим, что орган, на котором играют исполнители, построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь с целью сбора средств на восстановление этого уникального инструмента.