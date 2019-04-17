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В Пскове шеф-повар зарабатывает почти на 40 тысяч рублей меньше, чем в Москве

Общество

В Пскове шеф-повар зарабатывает почти на 40 тысяч рублей меньше, чем в Москве

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты шеф-поваров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове. Так, по данным Superjob, шеф-повар в этом городе в среднем получает 57 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 95 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 83 000 рублей в месяц. В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 64 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 57 000 рублей, Ленинградская область - 69 000 рублей в месяц.