В Пскове шеф-повар зарабатывает почти на 40 тысяч рублей меньше, чем в Москве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты шеф-поваров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.
Так, по данным Superjob, шеф-повар в этом городе в среднем получает 57 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 95 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 83 000 рублей в месяц.
В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 64 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 57 000 рублей, Ленинградская область - 69 000 рублей в месяц.