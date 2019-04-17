Общество

Северный флот получит статус военного округа

Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот» к декабрю получит статус военно-административной единицы, равной военному округу. Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

Отмечается, что зоной ответственности Северного флота станут Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская и Мурманская области.

С момента создания в 2014 году ОСК позиционировалось как инструмент для защиты интересов России в Арктике и кроме флота в него были включены и сухопутные части - мотострелковые бригады и даже 45-я армия ВВС.

Эксперты считают, что такая организационно-штатная структура ОСК, до недавнего времени считавшаяся экспериментальной, доказала свою эффективность.