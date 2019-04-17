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Общество

Российские ученые приблизились к созданию квантового компьютера

19.04.2019 08:48|ПсковКомментариев: 0

Коллаборация российских ученых приблизила страну к созданию первого функционирующего квантового компьютера, который обеспечит превосходство в сфере сверхбыстрых вычислений, рассказали исследователи «Известиям».

Это стало возможным благодаря установленному учеными мировому рекорду в создании сверхпроводящих кубитов (наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере): время их жизни - 50 микросекунд. Именно этот параметр является определяющим для квантовых вычислений - чем дольше живет кубит, тем больше логических операций можно с ним произвести.

Достижение принадлежит инженерам и ученым МГТУ им. Н.Э. Баумана и ВНИИА им. Н.Л. Духова. Результаты не уступают мировым аналогам от IBM, Google, Intel, работа над которыми велась более десятилетия.

«Полученный результат мы считаем промежуточным, но хорошо понимаем, что делать на следующем этапе. Мы планируем двигаться в сторону 100-кубитного компьютера со временами жизни кубитов более 100 микросекунд. Мы довольно четко понимаем и представляем, что должно быть усовершенствовано и в технологии, и в эксперименте, и в измерениях, и в алгоритмах», — рассказал директор Научно-образовательного центра «Функциональные микро и наносистемы» (НОЦ ФМН) МГТУ им. Н.Э. Баумана Илья Родионов.

Отмечается, что в России впервые создан комплекс конкурентоспособных серийных технологий и решений в области квантовых вычислений на базе кубитов.

Теги: #ученые
Источник: Псковская Лента Новостей
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