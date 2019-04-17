Общество

В псковской школе №17 прошла презентация рецептов каш с дегустацией

В общеобразовательных учреждениях города Пскова продолжаются «Дни здорового питания». Как сообщила Псковской Ленте Новостей региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель секретаря псковского отделения «Единой России» и главы города Пскова Елена Полонская, на этой неделе прошли оздоровительно-игровые мероприятия в школах №12, 17, 24.

Директора школ творчески подошли к организации мероприятий, привлекли не только поставщиков услуг по организации школьного питания, но и родителей, волонтеров из различных учебных заведений города.

Так, в школе №12 прошли уроки здоровья по питанию «Если хочешь быть здоров, правильно питайся!» с просмотром мультфильмов «Наука для детей. Чем полезны витамины?». Учащимся от поставщика услуг по питанию вручалась «фруктовая тарелка». В этой же школе студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н.А.Римского-Корсакова подготовили игру по станциям в театральной форме. А совместно со студентами профессионального образовательного частного учреждения «Псковский кооперативный техникум» школьники учились сервировать столы.

В школе №17 от поставщиков услуг по питанию прошла презентация в стихотворной форме рецептов каш с дегустацией. Среди школьников прошел «мозговой штурм» на знание народных пословиц и поговорок на тему здорового питания. К мастер-классам школа привлекла активистов из числа родителей и студентов Псковского филиала Российской международной академии туризма.

Школа №24 им Л.И. Малякова для своих родителей изготовила буклеты по здоровому питанию, которые школьники раздавали с утра родителям. Дети под руководством поваров готовили смузи, крутили роллы из свежих огурцов, готовили кашу рисовую с тыквой. Школьники вместе со студентами Псковского филиала Российской международной академии туризма осваивали искусство сервировки, не только узнавали для каких блюд эта или иная вилка, а также учились, как с помощью красиво сложенной салфетки придать столу особый шарм и очарование.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.