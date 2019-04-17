Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
мечта, ставшая явью
«Технодром»: Грандиозное открытие
Золотой баритон концерт в Пскове
25 лет
10 лет на благо Пскова!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Славная скорбь на закате Европы
Исторический парк на «Электроне»
стань волонтером
Новый уровень
 
 
 
ещё Общество 17.04.2019 10:059 10 лет на благо Пскова! 19.04.2019 10:090 ТРК «Акваполис» в Пскове приглашает на бесплатное поролон-шоу для детей 19.04.2019 10:030 В Кадастровой палате Пскова в первом квартале 2019 года заключено 64 договора на оказание платных услуг 19.04.2019 09:471 Сегодня в псковском ЛО МВД России на транспорте пройдет Единый день правового консультирования 19.04.2019 09:451 Благодаря вмешательству прокуратуры Пскова двое детей-инвалидов обеспечены дорогостоящими креслами-колясками 19.04.2019 09:400 В России появятся частные кладбища
 
 
 
Самое популярное 17.04.2019 19:594 В Пскове на Рижском проспекте легковушка сбила 7-летнего мальчика 18.04.2019 14:281 Умерла актриса из «Папиных дочек» 18.04.2019 16:433 В Пскове с 1 мая вступит в силу новое положение о плате за детские сады 16.04.2019 07:570 Пешехода сбили на улице Индустриальной в Пскове 17.04.2019 17:4413 Михаил Ведерников - дорожным подрядчикам: Будете переделывать, пока не сделаете хорошо
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Благодаря вмешательству прокуратуры Пскова двое детей-инвалидов обеспечены дорогостоящими креслами-колясками

19.04.2019 09:45|ПсковКомментариев: 1

Прокуратурой города Пскова проведена проверка по жалобе местных жительниц о нарушении социальных прав двоих детей-инвалидов.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации дети-инвалиды нуждаются в технических средствах реабилитации – креслах-колясках для детей-инвалидов, больных ДЦП.

Указанные технические средства реабилитации должны предоставляться за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

Дети поставлены на учет для получения кресел-колясок, но длительное время в нарушение требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не были ими обеспечены.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в связи с выявленными нарушениями социальных прав детей-инвалидов прокурор города Пскова внес представление в адрес руководителя Псковского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации с требованием обеспечить детей-инвалидов необходимыми техническими средствами реабилитации.

Требования прокурора удовлетворены. В настоящее время дети-инвалиды обеспечены прогулочными креслами-колясками с ручным приводом, стоимость каждой из которых составила свыше 250 тыс. рублей.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В России предлагают освободить граждан с низкими зарплатами (меньше 13 тысяч рублей) от уплаты подоходного налога. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 713 человек
19.04.2019, 10:260 В Пскове военнослужащий подложил муляж взрывного устройства к штабу воинской части 19.04.2019, 10:210 О культуре и состоянии музейного дела расскажет Александр Голышев в программе «Подстрочник» 19.04.2019, 10:090 ТРК «Акваполис» в Пскове приглашает на бесплатное поролон-шоу для детей 19.04.2019, 10:030 В Кадастровой палате Пскова в первом квартале 2019 года заключено 64 договора на оказание платных услуг
19.04.2019, 10:015 Коттеджный поселок «Марсель»: Европейское качество на русской земле. ЛОНГРИД 19.04.2019, 09:545 В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу России 19.04.2019, 09:471 Сегодня в псковском ЛО МВД России на транспорте пройдет Единый день правового консультирования 19.04.2019, 09:451 Благодаря вмешательству прокуратуры Пскова двое детей-инвалидов обеспечены дорогостоящими креслами-колясками
19.04.2019, 09:400 В России появятся частные кладбища 19.04.2019, 09:380 Полиция продолжает розыск пенсионера, пропавшего в начале апреля 19.04.2019, 09:330 Первый заместитель прокурора области организует личный прием граждан в прокуратуре Себежского района 19.04.2019, 09:112 Презентация книги «Март 1944. Битва за Псков» состоится сегодня в Историко-краеведческой библиотеке
19.04.2019, 09:040 Почти тысяча палов травы зарегистрирована в Псковской области с начала пожароопасного сезона 19.04.2019, 08:570 В псковской школе №17 прошла презентация рецептов каш с дегустацией 19.04.2019, 08:560 Водитель «Шевроле» не уступил дорогу в Пушкиногорском районе, травмирован один человек 19.04.2019, 08:500 Гараж и автомобиль пострадали от огня на улице Вокзальной в Великих Луках
19.04.2019, 08:480 Российские ученые приблизились к созданию квантового компьютера 19.04.2019, 08:320 Соглашение о заморозке цен на бензин позволило замедлить инфляцию 19.04.2019, 08:310 В БКЗ Псковской областной филармонии состоялся показ сказки с оркестром «Спящая красавица». ФОТО 19.04.2019, 08:220 Северный флот получит статус военного округа
19.04.2019, 08:090 В Пскове шеф-повар зарабатывает почти на 40 тысяч рублей меньше, чем в Москве 19.04.2019, 08:000 В российских селах могут появиться парные водопроводы 18.04.2019, 22:470 Коста-Рика отменила визы для россиян 18.04.2019, 22:220 Почти треть проверенной Росалкоголем водки оказалась нелегальной
18.04.2019, 22:220 Выставка литографий старого Пскова Юрия Спегальского открылась в Исаакиевском соборе 18.04.2019, 22:140 На открытие сезона органных концертов в Печорах будет организована доставка 18.04.2019, 21:540 В России представят рейтинг регионов по качеству детства 18.04.2019, 21:510 Студента года выбрали в Великих Луках
18.04.2019, 21:280 Великолукские «единороссы» убрали берег реки Ловати 18.04.2019, 20:594 В Пскове состоялся финал конкурса «Лидер года» 18.04.2019, 20:550 Художника, очарованного чудом псковских пушкинских мест, смогут открыть для себя жители и гости Великого Новгорода 18.04.2019, 20:340 Мастер-класс пианиста Никиты Волова пройдет 19 апреля в Псковском колледже искусств
18.04.2019, 20:110 Открытый Университет узнал, чем живет Псковская область 18.04.2019, 19:570 Псковский УФСИН и председатель общественно-наблюдательной комиссии приняли участие в «Прямом разговоре» 18.04.2019, 19:561 ПсковГУ: между прошлым и будущим 18.04.2019, 19:460 Новые ФАПы и медкомплексы поступят в Псковскую область в этом году
18.04.2019, 19:230 28 апреля будет временно прекращено движение автотранспорта в центре Пскова 18.04.2019, 19:111 «Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. рублей 18.04.2019, 19:050 Современные педагогические технологии представили ученые на 8-х Лозинских чтениях в ПсковГУ 18.04.2019, 18:480 Адвокаты не обеспечивают максимально возможную защиту прав граждан - Дмитрий Шахов
18.04.2019, 18:320 Личный состав псковской Академии ФСИН принял участие в субботнике 18.04.2019, 18:140 Улица Советская будет закрыта для транспорта на время ремонта 18.04.2019, 18:132 Встреча с Путиным была «очень хорошей» - президент Эстонии 18.04.2019, 17:580 От -2 до +18 градусов ожидается в пятницу в Псковской области
18.04.2019, 17:520 Псковский вице-губернатор приняла участие в открытии посольства Эстонии в Москве 18.04.2019, 17:462 Виктор Остренко: На протяжении столетий личность Александра Невского является нравственным ориентиром 18.04.2019, 17:386 Губернатор Псковской области отчитался о доходах за 2018 год 18.04.2019, 17:330 Трудовая инспекция привлекла к ответственности «Красногородский психоневрологический интернат»
18.04.2019, 17:210 Вячеслав Володин: Нельзя лишать граждан квартиры из-за просроченного микрокредита 18.04.2019, 17:120 Торжественный митинг прошел у монумента русским воинам и великому князю Александру Невскому на Соколихе 18.04.2019, 17:049 Специалисты «Титан-Полимера» подготовили ответы на часто задаваемые вопросы 18.04.2019, 16:571 Инспектору Псковской таможни грозит уголовное наказание за пропуск около 300 кг гашиша
18.04.2019, 16:571 Михаил Ведерников: Ледовое побоище - легендарное событие, которое на века определило славу русского оружия 18.04.2019, 16:440 В Дно состоится I Межмуниципальный фестиваль национальных культур 18.04.2019, 16:433 В Пскове с 1 мая вступит в силу новое положение о плате за детские сады 18.04.2019, 16:310 Реальные доходы россиян за январь-март снизились на 2,3% - Росстат
18.04.2019, 16:220 В СПЧ предложили внедрять в тюрьмах и колониях искусственный интеллект 18.04.2019, 16:110 Определена схема размещения площадок Пасхального фестиваля в Псковском Кремле 18.04.2019, 16:050 Объезд вокруг Святогорского монастыря будет отремонтирован к Дням пушкинской поэзии и русской культуры 18.04.2019, 15:570 Петербургская компания требует через суд признать «Псковпассажиравтотранс» банкротом
18.04.2019, 15:526 Михаил Ведерников анонсировал разработку регионального законопроекта «Псковский гектар» 18.04.2019, 15:390 Мошенники обманули режиссера Владимира Меньшова на 40 тысяч рублей 18.04.2019, 15:280 Студенты магистратуры ПсковГУ изучили историко-культурное наследие Витебской земли 18.04.2019, 15:272 Псковичи не знают своих прав, связанных с управлением домом и расчетом тарифов - Дмитрий Шахов
18.04.2019, 15:130 Двухлетний мальчик пострадал в ДТП на дороге Моглино - Ветошка 18.04.2019, 15:100 Свыше 660 человек примет участие в хип-хоп фестивале «Без_предел» 18.04.2019, 15:010 «ТВ ПсковГУ»: Что о псковичах думает Юрий Вяземский 18.04.2019, 14:490 Фонд «Земляки» оказал помощь 23-летней женщине, состоящей в очереди на трансплантацию печени
18.04.2019, 14:400 Дмитрий Шахов: «Себежское дело» вызывает удивление и недоумение 18.04.2019, 14:330 Летом в Великих Луках будет закрыт Самарский ж/д переезд 18.04.2019, 14:290 Интерактив: Фура погнула уличный фонарь и спокойно уехала 18.04.2019, 14:281 Умерла актриса из «Папиных дочек»
18.04.2019, 14:251 Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию 18.04.2019, 14:250 Calzedonia откроется в субботу в ТРК «Акваполис» 18.04.2019, 14:160 Дмитрий Шахов: Вопиющий случай произошел в одном из исправительных учреждений Псковской области 18.04.2019, 14:132 Россия запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.