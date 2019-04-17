Общество

Благодаря вмешательству прокуратуры Пскова двое детей-инвалидов обеспечены дорогостоящими креслами-колясками

Прокуратурой города Пскова проведена проверка по жалобе местных жительниц о нарушении социальных прав двоих детей-инвалидов.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации дети-инвалиды нуждаются в технических средствах реабилитации – креслах-колясках для детей-инвалидов, больных ДЦП.

Указанные технические средства реабилитации должны предоставляться за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

Дети поставлены на учет для получения кресел-колясок, но длительное время в нарушение требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не были ими обеспечены.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в связи с выявленными нарушениями социальных прав детей-инвалидов прокурор города Пскова внес представление в адрес руководителя Псковского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации с требованием обеспечить детей-инвалидов необходимыми техническими средствами реабилитации.

Требования прокурора удовлетворены. В настоящее время дети-инвалиды обеспечены прогулочными креслами-колясками с ручным приводом, стоимость каждой из которых составила свыше 250 тыс. рублей.