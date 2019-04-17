Общество

Сегодня в псковском ЛО МВД России на транспорте пройдет Единый день правового консультирования

В этом году правовым подразделениям системы МВД России исполняется 237 лет. Началу юридической деятельности в российской полиции послужило утверждение Императрицей Екатериной II 8 апреля (19 апреля по новому стилю) 1782 года «Устава Благочиния или Полицейского», благодаря которому в России было сформировано полицейское право.

Сегодня, в честь знаменательной даты, в Псковском ЛО МВД России на транспорте пройдет «Единый день правового консультирования», в ходе которого, гражданам, ветеранам линейного отдела будут даны консультации правового характера, относящиеся к компетенции Псковского ЛО МВД России на транспорте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Руководство и личный состав линейного отдела поздравляют коллег с профессиональным праздником, желают здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству.