Общество

В Кадастровой палате Пскова в первом квартале 2019 года заключено 64 договора на оказание платных услуг

В соответствии с уставной деятельностью Кадастровая палата по Псковской области оказывает ряд платных услуг: информационные, справочные, аналитические и консультационные услуги, анализ программ и проектов в соответствии с целью деятельности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате, наиболее востребованными среди физических и юридических лиц являются платные консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости, требующие предварительной проработки, в том числе с подготовкой письменной резолюции по результатам консультации, а также консультационные услуги, связанные с подготовкой проектов договоров в простой письменной форме между физическими лицами.

В кадастровой палате в первом квартале 2019 года с физическими и юридическими лицами было заключено 64 договора на оказание платных услуг, из них: 41 договор на оказание консультационных услуг, связанных с оборотом объектов недвижимости, 7 договоров по подготовке проектов договоров в простой письменной форме между физическими лицами и 16 договоров на проведение лекций в сфере государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета.

Информация о стоимости услуг и форма договоров размещены на странице официальной группы ВКонтакте

Получить дополнительную информацию по оказанию платных услуг можно по телефону: (8112) 649301 (доб. 2120).