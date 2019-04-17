Общество

Большинство обращений жителей к депутату Госдумы Александру Козловскому касаются оплаты ТКО

В районах Псковской области общественные помощники депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского провели приемы граждан. С марта в его адрес поступило более 60 обращений. В основном они касаются вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами и оплату вывоза ТБО, благоустройства дворовых территорий, обустройства дорог регионального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Оплата за обращение и вывоз твердых коммунальных отходов – самый распространенный вопрос жителей Псковской области. Они интересуются установленными тарифами, просят разобраться в путанице по начислению оплаты. По факту таких обращений направлен запрос в адрес директора регионального филиала ООО «Экопром» Сергея Пайста.

Часть жалоб граждан связана с маршрутами автобусов пригородного сообщения. Например, житель деревни Ореховно Пустошкинского района обратился к Александру Козловскому с просьбой посодействовать в возвращении рейсового автобуса, ранее следовавшего по маршруту Гультяи-Ореховно-Святец. «Нам объяснили, что это связано с ремонтом дороги. Практически каждый год мы просим ее отремонтировать, но вопрос не решается. Нам, жителям, эта дорога жизненно необходима», - говорится в обращении. По нему направлены депутатские запросы для рассмотрения вопроса по существу.

Добавим, что приемы граждан по личным вопросам проводятся общественными помощниками депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского во всех районах Псковской области.