Общество

Основы строевой подготовки юнармейцы постигали в псковской Академии ФСИН в рамках акции «Живая история»

Курсанты помогли учащимся средней общеобразовательной школы № 17 города Пскова, состоящим в рядах «Юнармии», освоить азы строевой подготовки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Прохождение строевым шагом, повороты на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него, выполнение воинского приветствия – элементы строевой подготовки, которым школьникам хотелось научиться у старших товарищей – курсантов, и те с удовольствием им в этом помогали.

«Успех в освоении строевых приемов приходит со временем и зависит от усердия того, кто их выполняет. Терпение и труд – залог мастерски выполненных элементов. Не случайно сотрудники совершенствуют их в течение всей своей службы в уголовно-исполнительной системе», – сказал начальник курса Псковского филиала Академии ФСИН России Вадим Ильин, напутствуя школьников, которые выбрали путь юнармейца.

Отметим, что Псковский филиал академии и среднюю общеобразовательную школу № 17 города Пскова связывает давняя дружба и взаимная помощь в проведении мероприятий различного уровня. В 2017 году 18 учащихся этой школы, вступая в ряды «Юнармии», принимали присягу именно в Псковском филиале академии.