Общество

Сотрудники ИК-3 обсудили вопросы производственной деятельности с депутатом Псковского Собрания депутатов Олегом Брячаком

В целях обеспечения и развития деятельности производственного сектора исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области, состоялась встреча между сотрудниками учреждения и депутатом Псковского Собрания депутатов шестого созыва по единому избирательному округу от партии «Справедливая Россия» Олегом Брячаком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

На встрече были рассмотрены вопросы текущего и дальнейшего взаимодействия в обеспечении трудовой занятости осужденных по направлению металлообработки.

Сотрудниками производственной службы был представлен перечень производимой продукции и доведена информация о свободных производственных площадях в учреждении для организации дополнительных рабочих мест среди осужденных.