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Общество

28 юных великолучан вступили в ряды «Юнармии»

19.04.2019 11:50|ПсковКомментариев: 0

18 апреля, в День воинской славы России, установленный в честь победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, в Великолукском краеведческом музее состоялся торжественный прием великолукских школьников во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, гостями мероприятия стали заместитель главы города, капитан II ранга в запасе Николай Андросович, исполняющая обязанности главы городской администрации Юлия Ярышкина, Почетный гражданин Великих Лук, председатель городского Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, капитан I ранга в отставке Валентин Афанасьев, военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Руслан Сукманов, руководитель Псковской региональной общественной организации «Высота», майор запаса Владимир Никишин, начальник местного штаба «Юнармии» Артем Баринов, представители администрации города, военкомата, общественности.

Церемония началась с построения и торжественного выноса юнармейского знамени, после чего 28 активных, инициативных, патриотически настроенных юных великолучан произнесли торжественную клятву юнармейца. Перед лицом своих товарищей они поклялись всегда быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины, быть патриотами и достойными гражданами России. В торжественной обстановке, из рук члена штаба местного отделения «Юнармии» Валентина Афанасьева и начальника отделения призыва великолукского военного комиссариата Дениса Шеклачева ребята получили значки с эмблемой организации.

Первым, с важным в их жизни событием, юнармейцев поздравил заместитель главы города Николай Андросович, который зачитал приветственный адрес от имени главы Великих Лук Николая Козловского.

«Уважаемые юнармейцы! Дорогие ребята! От всей души поздравляю вас со вступлением в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», – прозвучало в выступлении Николая Андросовича, – только что вы поклялись верой и правдой служить Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. В словах юнармейской клятвы отражены главные ценности нашего народа – патриотизм, преданность Родине, готовность встать на ее защиту и быть ответственным за будущее своей страны. Теперь, когда вы стали частью масштабного патриотического движения, ваша первейшая обязанность – быть верными данной клятве, с честью нести звание юнармейца. Поколению юных во все времена нужны были свои герои, сверстники, на которых стоит равняться, и с этого дня вы должны стать такими лидерами – примерами для одноклассников и друзей в учебе, спорте, общественной деятельности. Помните, что за вами славная многовековая история России, подвиги прадедов, дедов, отцов, которые, не жалея жизни стояли на страже Отечества. Вместе мы должны сделать все, чтобы сохранить эту память во имя дальнейшего развития и процветания сильной и независимой Российской державы».

Со словами напутствия к юным патриотам обратился Почетный гражданин Великих Лук Валентин Афанасьев. Он выразил надежду, что ребята будут достойны подвигов своих героических предков.

«Сегодня мы с вами живем под мирным небом, но вы должны помнить, что в мире немало стран, которые не хотят мириться с тем, что Россия становится все сильнее. Сегодня вы сделали первый шаг к тому, чтобы стать настоящими защитниками своей Родины – вступили в ряды юнармейцев. Этим вы показали свою готовность в любую минуту встать на защиту Отечества», – сказал Валентин Афанасьев.

Также он отметил, что в этом году впервые за недолгую историю существования в нашем городе отделения всероссийского военно-патриотического движения, великолукские юнармейцы станут участниками торжественного марша в честь Дня Победы, который является одним из ключевых событий празднования 9 Мая, и подчеркнул, что гордится данным фактом.

Гость Великих Лук, руководитель ПРОО «Высота» Владимир Никишин в своей речи отметил активность и высокий уровень патриотической работы, традиционно проводимой в городе на Ловати, и пожелал успешного развития юнармейскому движению.

Напомним, местное отделение общероссийской патриотической организации было создано в Великих Луках чуть больше двух лет назад и за это время в ряды «Юнармии» вступили свыше 250-ти учащихся образовательных учреждений города.

Теги: #юнармия
Источник: Псковская Лента Новостей
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