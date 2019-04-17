Общество

VI Форум социально ориентированных НКО проходит в Пскове

«Более 25 млн рублей составила помощь некоммерческому сектору в прошлом году. К этой сумме необходимо добавить грантовую поддержку и фондовую, получится большая сумма. Как показывает практика, увеличение бюджета очень влияет на качество мероприятий», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии VI Форума социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие».

Форум стартовал 19 апреля в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие собрало почти 300 участников.

«Огромное количество задач, которое стоит перед нами в Псковской области, в одиночку не решить. Поэтому работа с общественниками сразу стала одним из основных, приоритетных направлений работы», - заявил Михаил Ведерников в приветственной речи.

Также губернатор отметил, что одним из важных проектов, реализованных в прошлом году, стало создание проектного офиса «Команды 2018». Со слов Михаила Ведерникова, там могут найти ответы на все свои вопросы и поддержку не только представители некоммерческих организаций, но и любой активный житель города. И пообещал, что уже в этом году в нескольких муниципалитетах будут открыты подобные офисы.

Форум открылся панельной дискуссией на тему «Участие гражданского общества в развитии Псковской области». В ней приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, куратор ОП в департаменте по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации президента РФ Яна Лантратова, эксперт региональных, федеральных и международных конкурсов Наталья Горохольская, представитель компании ООО «Общее дело» по взаимодействию с Росгвардией РФ Андрей Шеков и председатель ОП Псковской области, руководитель МБУ ДО Центр «Патриот» Анатолий Мультах.

В ходе дискуссии обсудили бюджет, выделяемый на поддержку НКО, и главные социальные проекты Псковской области.

Также сегодня участников форума ждет семинар на тему «Ресурсы поддержки гражданских инициатив», где обсудят способы получения федеральных и региональных грантов, информационную, организационную и иные виды ресурсной поддержки.

Во второй половине дня участников форума ожидает 7 профессиональных секций: творческая лаборатория «Культурная среда», «Добровольчество для развития территорий», «Социальное обслуживание, социальная поддержка граждан», «Сохранение исторической памяти» и другие.

В холле «Простории» организована выставка наиболее активных НКО Псковской области. В их числе: ПНОО «Былины древнего Пскова», «Команда 2018», «Союз женщин России», детский технопарк «Кванториум Псков», «Палата ремесел Псковской области», псковская региональная общественная организация «Зоозащита», «Всероссийское общество инвалидов» Псковской области, МБУ ДО центр «Патриот», ПРО ВОД «Волонтеры Победы» и другие.