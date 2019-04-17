Общество

Псковские росгвардейцы добровольно сдали кровь

В преддверии Национального дня донора в управлении Росгвардии по Псковской области прошла акция по сдачи крови.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, сотрудники и военнослужащие посетили Станцию переливания крови. Росгвардейцам в своей повседневной деятельности приходится сталкиваться с трагедиями. Они постоянно видят людей, попавших в трудную ситуацию, нуждающихся в экстренной помощи, а зачастую и сами ее оказывают. Поэтому свободные от дежурства стражи порядка не остались в стороне и внесли посильный добровольный вклад в дело помощи людям, которым она будет необходима.

Врачи поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что подобные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе в результате полученных травм или при проведении срочных и сложных операций.

Отметим, что сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии участвуют в мероприятиях по сдаче крови на постоянной основе.