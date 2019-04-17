Общество

Псковичи отправились на Дальний Восток бороться за право сильнейших в «спасательных работах» WorldSkills

Две команды Псковской области отправились во Владивосток, чтобы принять участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 - 2019, которые имеют статус финала 7-го Национального чемпионата. Право бороться за звание сильнейших в компетенциях «Спасательные работы» и «Спасательные работы» (юниоры) ребята получили по итогам регионального чемпионата, прошедшего 4 - 8 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В команду студентов Псковского агротехнического колледжа вошли Иван Власенко, Анастасия Бойкова, Дмитрий Орлов, Данила Васильев и Артем Рекец, а в команду школьников — воспитанники военно-патриотического Центра «Патриот» Татьяна Воднева, Андрей Железняков, Иван Семенов, Олег Воднев и Даниил Владимиров.

Первый соревновательный день пройдет в понедельник, 22 апреля, на базе Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа. В состязаниях примут участие 40 команд из 26 субъектов Российской Федерации.

Поездка псковских студентов и школьников на соревнования состоялась благодаря материальной помощи регоператора по обращению с ТКО «Мехуборка».

Добавим, что Финал 7-го Национального чемпионата стартует 20 мая в Казани и станет репетицией предстоящего мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа и соберет молодых профессионалов из более 60 стран мира, соревнующихся в 56 компетенциях.

Worldskills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 77 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования путем внедрения лучших практик и мировых профессиональных стандартов.