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Общество

Спектакль «Теремок на новый лад» представили воспитанникам детсада деревни Переслегино

19.04.2019 12:22|ПсковКомментариев: 0

В поселке Переслегино Великолукского района в детском саду «Росинка» в рамках социального проекта «Театрализованная деятельность «Колобок», поддержанного Псковским областным советом профсоюзов, состоялся показ сказки «Теремок на новый лад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Участниками и зрителями спектакля стали воспитанники средней группы детского сада – «Пчелки», а также их родители и воспитатели. Спектакль длился сорок минут, за это время трехлетние и четырехлетние артисты разыграли сюжет сказки, потанцевали. Отдельную благодарность зрители выразили родителям, сыгравшим в спектакле вместе с детьми: Александру Ваганову, сыгравшему Волка, Елене Вагановой – исполнительнице роли Лисы и Дарье Ганиной, которая была занята в роли Медведя.

«Гости были в восторге от представления, они поддерживали актеров бурными аплодисментами. А дети, видя улыбки на лицах зрителей, раскрепощались и играли свои роли «на ура»! Воспитанники по-настоящему увлеклись театральной игрой, ведь им предложили играть необычную сказку. В обычной сказке «Теремок» не присутствует Баба-Яга, а вместо медведя, который раздавил домик и разогнал всех жителей, у нас был медведь — полицейский. Наш медведь пристыдил жильцов теремка за мусор, который они разбросали по лесу, заставил провести субботник и призвал зверюшек уважать и ценить окружающую среду. Дети остались довольны и получили жизненный урок», — рассказала воспитатель Анна Новикова.

После представления в группе состоялось чаепитие для малышей и их родителей.

Социальный проект «Театрализованная деятельность «Колобок» стал одним из победителей конкурса грантов, объявленного Псковским облсовпрофом в 2018 году для молодых профсоюзных активистов. Руководителями проекта являются заведующая детским садом «Росинка» Мария Барсукова и воспитатель Анна Новикова. Педагоги выразили благодарность Псковскому областному совету профессиональных союзов за финансирование пошива костюмов и организации «сладкого стола» для детей, а также всем родителям, которые приняли участие в изготовлении костюмов и реквизита для сказочного представления.

Теги: #профсоюз
Источник: Псковская Лента Новостей
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