Общество

На отбор фестиваля «Без_предел» в Пскове сегодня можно пройти бесплатно

Сегодня в 16.00 в Псковском областном колледже искусств (ул. Воеводы Шуйского, 2), пройдет отбор шоу фестиваля «Без_предел». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Городском молодежном центре.

Напомним, 17 апреля завершился прием заявок на хип-хоп фестиваль «Без_предел», который пройдет в Пскове 19-20 апреля. Свыше 660 танцоров из Пскова, Великих Лук, Острова, Печор, Порхова, Новоржева, Раменского, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Харькова, Екатеринбурга, Смоленска и Ижевска попробуют свои силы на фестивале.

Фестиваль проходит уже в 9 раз, в этом году одним из призов фестиваля станет поездка на «Yalta Summer Jam», который является одним из крупнейших Международных хип-хоп фестивалей и в этом году «Без_предел» станет официальным отборочным этапом на участие в фестивале.

Для зрителей вход на отбор шоу свободный.