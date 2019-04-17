Общество

Запись на участие в Пасхальном перезвоне в Пскове продлится до 23 апреля

Для тех, кто желает принять участие в Пасхальном перезвоне, необходимо записаться на участие до 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Городском молодежном центре.

После этого организаторы распределят желающих по храмам и колокольням.

Обычно путь на колокольню прихожанам закрыт. Подняться сюда могут лишь служители храма - так гласит церковный устав. Исключение делается лишь раз в году. В течение недели после Пасхи, а в этом году с 28 по апреля по 5 мая, двери колокольни открыты для любого желающего.

Пасхальный перезвон пройдет в рамках ежегодного Пасхального фестиваля.

Для участия в мероприятии нужно записаться в теме сообщества Пасхального фестиваля Вконтакте. Количество мест ограничено вместимостью колоколен храмов.