Запись на участие в Пасхальном перезвоне в Пскове продлится до 23 апреля

Для тех, кто желает принять участие в Пасхальном перезвоне, необходимо записаться на участие до 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Городском молодежном центре.
После этого организаторы распределят желающих по храмам и колокольням.
Обычно путь на колокольню прихожанам закрыт. Подняться сюда могут лишь служители храма - так гласит церковный устав. Исключение делается лишь раз в году. В течение недели после Пасхи, а в этом году с 28 по апреля по 5 мая, двери колокольни открыты для любого желающего.
Пасхальный перезвон пройдет в рамках ежегодного Пасхального фестиваля.
Для участия в мероприятии нужно записаться в теме сообщества Пасхального фестиваля Вконтакте. Количество мест ограничено вместимостью колоколен храмов.