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Общество

Эвакуация людей из «горящего» многоэтажного здания прошла в псковской Академии ФСИН

19.04.2019 12:37|ПсковКомментариев: 0

Сегодня на территории псковского филиала Академии ФСИН России состоялись плановые учения по быстрой и безопасной эвакуации личного состава вуза в случае возникновения пожара в многоэтажном здании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

В 11 часов 5 минут сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в учебных корпусах, общежитиях и административном здании образовательной организации. Личный состав вуза в считанные минуты эвакуировали из зданий на безопасное расстояние.

На территорию Псковского филиала академии прибыл пожарный расчет Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сотрудники вуза вместе со специалистами пожарного расчета продемонстрировали возможность эвакуации пострадавшего по автолестнице через окно четвертого этажа учебного корпуса.

В результате проведенных учений отработали план тушения многоэтажного здания филиала, в результате чего участники учений получили наглядный урок использования индивидуальных спасательных средств и средств первичного пожаротушения.

Теги: #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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