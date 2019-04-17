Общество

Руководитель регоператора по обращению с ТКО Сергей Пайст встретился с жителями Острова

В местной общественной приемной Островского городского и районного отделения партии «Единая Россия» состоялась тематическая встреча с населением по вопросам ЖКХ и утилизации твердых бытовых отходов. Для разговора с островичами был приглашен директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Островского района.

Формат встречи предусматривал выступление директора компании «Экопром» по новой системе утилизации ТКО, обмен мнениями по проблеме организации сбора и вывоза ТКО на территории Островского района в переходный период между представителями органов местного самоуправления, депутатами, управляющими организациями, исполнителем контракта по транспортированию отходов, а также ответы на вопросы граждан.

Участвующая в работе встречи первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, обращаясь к представителям регоператора и управляющих компаний, призвала стороны к конструктивному диалогу, основанному на реалиях жизни, объективном состоянии коммунальной сферы и сложившемся стереотипе поведения жителей многоквартирных домов и частного сектора, а не прикрываться несовершенством до конца не отрегулированного законодательства новой «мусорной реформы».

«Вы рака за камень не заводите, - сказала Юлия Колпинская. - Давайте лучше вместе искать приемлемые решения, чтобы людям было удобно, а не искать выгоду для какой-то из хозяйствующих структур. Надо как можно скорее с учетом мнения жителей отработать оптимальный порядок, график и объемы вывоза отходов в разных микрорайонах Острова, по конкретным улицам и переулкам».

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов тоже выразил свою позицию: «По большому счету у нас в Островском районе за четыре месяца работы регионального оператора в плане обращения с ТКО ничего не поменялось. Сортировки нет, переработки мусора тоже. Тогда почему тариф вырос в три раза?».

Сергей Пайст не исключил того, что в будущем могут произойти изменения как в перечне услуг, входящих в тариф коммунальной услуги по обращению с ТКО, так и корректировки величины самого тарифа.

Пришедшие в общественную приемную граждане возмущались тем, что в присланных им квитанциях на оплату за коммунальную услугу по обращению с ТКО были указаны недостоверные данные по числу прописанных и проживающих в квартирах и частных домовладениях людей, а отсюда получилось некорректное начисление платы за услугу.

Представитель регоператора объяснил, что со временем эта проблема будет урегулирована. При этом сами граждане могут подать заявление на перерасчет оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО в Островский расчетно-кассовый центр, функционирующий на базе АО «Псковские коммунальные системы» по адресу: город Остров, улица 25 Октября, дом 24.

Сергей Пайст добавил, что в планах регоператора ввод в строй двух технопарков в южной и северной частях Псковской области. Там будут осуществляться обработка, переработка и другие виды работ, связанные с утилизацией ТКО. Он не подтвердил слухи о размещении объектов переработки мусора в Островском районе.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже поручал регоператору «максимально оперативно организовать работу должным образом». «Мы делаем поправку на то, что это издержки переходного периода, однако вывод один - вам нужно активнее взаимодействовать с гражданами, проводить разъяснительную работу, прислушиваться к мнению жителей и руководителей муниципалитетов. Не люди должны к вам приходить, стоять в очередях и доказывать, что они должны платить за вывоз мусора другую сумму, а вы сами должны идти к ним, надо чтобы работал инструмент обратной связи», - подчеркивал Михаил Ведерников.