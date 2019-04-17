Общество

Объявлен конкурс на замещение должности генерального директора «Псковпассажиравтотранса»

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области 10 июня в 11.00 проводит конкурс на замещение должности генерального директора государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс».

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 19 апреля до 18.00 27 мая по адресу: Псков, улица Парменская, 21/33, каб. №7.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 29-8610, 29-86-01.

Более подробная информация о конкурсе здесь.

Напомним, в сентябре 2018 года генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов покинул свой пост. С 13 сентября на должность и.о. гендиректора предприятия назначен Николай Киянец, который до этого более 20 лет проработал в ГУП «Мострансавто».