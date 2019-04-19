Общество

Псковский облсовпроф предлагает обсудить изменения системы оплата труда бюджетников

Псковский облсовпроф направил первому заместителю губернатора Псковской области - координатору областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Вере Емельяновой предложения по вопросам для рассмотрения на ближайшем заседании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Профсоюзная сторона предлагает другим сторонам социального партнерства обсудить итоги коллективно-договорной кампании на территории Псковской области в 2018 году, а также информацию о проведении единой переговорной кампании в 2019 году. В рамках данного вопроса профсоюзы выносят на утверждение комиссии методические рекомендации по проведению единой переговорной кампании.

Также предлагается рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оплаты труда работников бюджетной сферы в Псковской области: о разработке новых отраслевых положений об оплате труда работников и об установлении минимальных должностных окладов на уровне минимального размера оплаты труда в РФ.

Кроме того, в повестку заседания предлагается включить рассмотрение информации о ситуации на рынке труда региона, об осуществлении государственного надзора за соблюдением трудового законодательства об оплате труда и мерах по снижению задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах Псковской области и о проектной деятельности псковских профсоюзов.

В направленном обращении отмечается, что все предложенные вопросы предусмотрены в плане работы комиссии на 2019 год.