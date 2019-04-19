Общество

Администрация Псковского района призывает поучаствовать в интернет-опросе о качестве оказания услуг организациями культуры

На официальном сайте Псковского районного центра культуры размещена интерактивная анкета, заполнив которую, псковичи могут высказать свое мнение о качестве оказания услуг организациями культуры (театры, музеи, культурно-досуговые центры, библиотеки и прочие организации). Об этом сообщается на сайте администрации Псковского района.

Мнение граждан позволит улучшить работу организаций культуры и повысить качество оказания услуг населению.

Опрос проводится анонимно в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг. Фамилию, имя, отчество, контактные телефоны указывать необязательно. Конфиденциальность высказанного мнения о качестве условий оказания услуг организациями культуры гарантируется.

Администрация Псковского района призывает всех жителей Псковского района поучаствовать в интернет-опросе.