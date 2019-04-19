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Разведчики из Иванова показали лучший результат во второй день соревнований среди подразделений спецназа ВДВ «Полярная звезда»

Под Псковом на площадке приземления Кислово в ходе первого этапа конкурса среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Полярная звезда» участники выполнили прыжки с парашютом на точность приземления в составе группы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

«Впервые в рамках подобного рода конкурсной программы данное упражнение выполняется одновременно в составе одного подразделения, - отметил главный судья соревнований полковник Вячеслав Николахин. - Например, на конкурсе «Десантный взвод» в аналогичной дисциплине выступает ограниченное количество участников из состава команды, у нас - команды выполняли данное упражнение в полном составе».

Упражнение выполняется в составе группы спецназа в течение одного прохода вертолета Ми-8 над целью. Высота отделения группы от воздушного судна составила 1,5 тыс. м.

На площадке приземления была обозначена цель - круг радиусом 25 м. Внутри этой цели находятся еще два круга - один радиусом 15 м, второй - 5 м. Лучший результат при выполнении данного упражнения показала команда Ивановской воздушно-десантной дивизии.

Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди лучших подразделений специального назначения ВДВ «Полярная звезда» продлится до 26 апреля включительно.