Общество

Андрей Агапов назначен заместителем руководителя Псковского УФАС

Экс-председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов назначен заместителем руководителя регионального Управления федеральной антимонопольной службы России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила глава территориального ведомства Ольга Милонаец.

По ее словам, Андрей Агапов назначен на эту должность с понедельника, 15 апреля. Основным направлением его деятельности, уточнила руководитель регионального УФАС, станет контроль за деятельностью естественных монополий, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, в некотором смысле экс-председатель регионального комитета по делам строительства и ЖКХ продолжит работу по профилю.

Ранее Андрей Агапов принял участие в конкурсных процедурах федеральной антимонопольной службы, по итогам которых был включен центральным аппаратом в кадровый резерв ФАС России. Решение о его назначении на должность заместителя руководителя территориального управления принималось непосредственно в Москве.

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Андрей Агапов родился в 1982 году.

С 2000 по 2006 - инженер по ремонту, начальник ремонтной службы в административно-хозяйственном отделе ГУЗ «Псковская областная больница».

С 2006 по 2013 - главный специалист, консультант инспекции государственного строительного и жилищного надзора государственного комитета Псковской области по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора.

С 2013 - заместитель председателя – начальник отдела подготовки и прохождения отопительного сезона и инфраструктуры ЖКХ государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства.

С апреля 2016 - и.о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства

С июня 2017 по октябрь 2018 - председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Женат, воспитывает двух дочерей.