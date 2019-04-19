Общество

Лаборатория псковского «Горводоканала» вошла в тройку лучших в России

Центральная лаборатория МП Пскова «Горводоканал» заняла 3 место в конкурсе «За точность измерений» программы межлабораторных испытаний «РОСА 2018», от ЗАО «РОСА». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в самой организации. В таких межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ) участвовало более 600 лабораторий, но высокого качества результатов измерений, максимальных значений индексов точности добились только 3. Кроме центральной лаборатории МП Пскова «Горводоканала», в числе выбранных в феврале призеров оказались лаборатория химического анализа НИЦ «Курчатовский институт» (Москва) и отделение сточной воды центра контроля качества воды АО «Водоканал» (Иваново). МСИ - форма экспериментальной проверки деятельности лаборатории, определяющая компетентность и подтверждение аккредитации. Центральная лаборатория псковского «Горводоканала» участвует в этих сравнительных испытаниях еще с 2013 года. Регулярное участие в МСИ - обязательное условие для признания деятельности лаборатории, подтверждение соответствия «Общим требованиям к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и нормам национальной системы аккредитации.

Об успехе в конкурсе «За точность измерений» и возможностях одной из лучших российских лабораторий, псковского «Горводоканала», рассказала ее начальник Ирина Ершова.

- Что означает призовое место в таком всероссийском конкурсе по точности измерений?

- Это приятное событие, показатель нашей работы. Признание компетентности лаборатории, квалификации сотрудников, подтверждение точности результатов анализов. Для нас главная цель таких сравнительных испытаний - провести независимую экспериментальную проверку деятельности лаборатории, оценить наше качество. Получить свидетельство участника МСИ, еще и с подтверждением успешных результатов, - очень хорошо. Войти в тройку лучших - результат многолетнего труда, опыт. Это говорит о высоком уровне профессионализма наших специалистов, их большом желании работать качественно и грамотно.

- А что этот успех может означать для жителей Пскова?

- Для жителей - это подтверждение, что производственный контроль качества воды мы проводим на должном уровне. Качественное проведение химического анализа и санитарно-микробиологических исследований - одна из основных наших целей. Так что псковичи могут не беспокоиться, мы постоянно следит за качеством воды в домах.

Анализ, требования и претензии

- Как именно проходили МСИ «За точность измерений»?

- Лаборатории, претендующие на призовые места, предоставили организатору, провайдеру «РОСА», не менее 20 результатов измерений, успешно пройдя 3 и более этапов МСИ. Участникам ежеквартально выдавали образцы для контроля. По итогам каждого этапа формировался отчет, содержащий результаты всех лабораторий. Чтобы провести контрольные испытания, в различных объектах анализа - воде питьевой, природной и сточной - мы выбрали следующие показатели: медь, алюминий, цинк, хром, кальций, аммоний-ионы, нитрит-ионы, нитрат-ионы, хлорид-ионы, сульфат-ионы, фосфат-ионы, жёсткость общая, АПАВ (анионные поверхностно-активные вещества, - ред.), ХПК (химическое потребление кислорода, - ред.), мутность, цветность, рН и перманганатная окисляемость. Сделали анализ шифрованных образцов и направили результаты провайдеру.Провайдер, когда выдает заключение о качестве, учитывает соответствие заявленной лабораторией погрешности, соответствие погрешности требованиям, установленным в нормативных документах, и соответствие нормативу по Z-индексу (критерий характеризует место, которое лаборатория занимает среди других участников МСИ, - ред.). Результат анализа считается удовлетворительным, если признается положительным по всем 3 критериям. Результаты всех наших 24 контрольных анализов признаны удовлетворительными. Это отражено в Свидетельствах участника МСИ.

- Заслуженное призовое место сведет на «нет» оспаривания, предъявляемые в адрес «Горводоканала» претензии по качеству анализа воды?

- Надеемся. Да, бывает, у абонентов есть претензии. В основном это связано с нашим контролем вод, отводимых в канализацию. Когда абоненты знакомятся с результатами анализа, где превышается допустимая концентрация загрязняющих веществ, - зачастую не анализируют технологию предприятия, работу очистных сооружений. Идут более простым путем - заявляют о нарушениях. Но наша лаборатория аккредитована! Аккредитация и ежегодное подтверждение компетентности - очень серьезные процедуры. Назначенная Росаккредитацией независимая группа экспертов, наблюдателей очень строго проверяет соответствие лаборатории критериям. Контролирует все! От технической оснащенности до правильности отбора проб, проведения испытаний. И мы можем продолжать работать, когда соблюдены все требования. Не раньше!

- Будет ли центральная лаборатория псковского «Горводоканала» участвовать и в следующий раз в этих МСИ?

- Да. Мы ежегодно принимаем участие в МСИ от «РОСА». Это требование одного из критериев к аккредитованным лабораториям. И, конечно, мы всегда будем стремиться к хорошим результатам. С этой целью наша лаборатория регулярно работает над внутренним контролем качества анализов.

Напомним, центральную лабораторию «Горводоканала» создали в 1981 году. Аккредитовали - в национальной системе аккредитации, в Федеральной службе по аккредитации.

Лаборатория имеет лицензию на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных. Аккредитация подтверждает, что деятельность соответствует необходимым критериям, свидетельствует о компетентности сотрудников. Сейчас лаборатория состоит из двух отделений: химического и микробиологического. В ней трудится 10 опытных работников, имеющих профильное образование. В соответствии с требованиями нормативных документов, лаборатория проводит производственный контроль качества воды, систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Контрольные объекты у сотрудников следующие:

- источники централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения;

- питьевая вода перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети;

- сточные воды предприятий, сбрасываемые в городскую канализацию;

- сточные воды, поступающие на очистные сооружения канализации, и очищенные сточные воды, сбрасываемые в водные объекты, контроль состояния водоемов (приемников сточных вод).

Основные задачи лабораторного контроля на станциях водоподготовки и очистных сооружениях канализации - оценка качества исходной и очищенной воды, поэтапная оценка работы очистных сооружений, оптимизация технологических процессов. Ежедневно в лаборатории анализируют около 45 проб воды. Исследования выполняются по микробиологическим, паразитологическим, органолептическим, обобщенным показателям, а также - по содержанию химических веществ.

Алексей Назаров