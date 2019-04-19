Общество

В новый детский сад, который откроется в Борисовичах, требуются воспитатели

В связи с открытием этим летом детского сада для детей ясельного возраста по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Пражская, 8/12, управление образования администрации Псковского района проводит набор сотрудников на должности воспитателя и младшего воспитателя. Об этом сообщается на сайте администрации Псковского района.

Претендентам на устройство на работу резюме направлять по адресу: Псков, улица О. Кошевого, 4, каб. № 1 (тел. 29-31-19) или по адресу электронной почты edu@pskovrajon.reg60.ru.